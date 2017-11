Adventskonzerte im Staatstheater Darmstadt

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet im Rahmen des Programms für Seniorinnen und Senioren auch in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit die Möglichkeit zum Besuch der Adventskonzerte am 3. Dezember 2017 um 10.30 Uhr und 13 Uhr im Staatstheater Darmstadt. Neben dem Instrumentalverein Darmstadt 1882 e.V. wird auch das Ballett der Edith-Stein-Schule unter der Choreographie von Ann-Kathrin Widl-Stroth auf der Bühne sein. Moderiert werden die Konzerte von Iris Stromberger.

Karten für die Adventskonzerte sind ab sofort im Stadtfoyer, Neues Rathaus, Luisenplatz 5A und den Bezirksverwaltungen für 7,50 Euro erhältlich.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt