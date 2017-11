Gedenkfeiern zum Volkstrauertag – am Waldfriedhof, in Arheilgen und Eberstadt

Anlässlich des Volkstrauertages lädt Oberbürgermeister Jochen Partsch die Bürgerinnen und Bürger zu einer Gedenkstunde am Sonntag (19.11.17) um 16:30 Uhr auf dem Waldfriedhof, Am Waldfriedhof 25, ein. Musikalisch wird die Veranstaltung von einem Posaunenchor umrahmt.

Auch in Arheilgen gibt es in Kooperation mit der Auferstehungsgemeinde und dem Gesangverein „Sängerlust“ eine Gedenkstunde zum Volkstrauertag um 11:30 Uhr in der Trauerhalle des Arheilger Friedhofes, Weiterstädter Straße 46. Bürgermeister Rafael Reißer wird eine Gedenkrede halten. Zum Abschluss wird am Ehrenmal ein Kranz niedergelegt.

Stadträtin Doris Fröhlich und die örtlichen Kirchen, der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen (Verband der Kriegsbeschädigten) und der Ortsverband Eberstadt laden um 15 Uhr zu einer Gedenkstunde auf den Eberstädter Ehrenfriedhof ein. Alle Eberstädter Vereine, Institutionen sowie Interessierte treffen sich um 14:50 Uhr am alten Eingang des Eberstädter Friedhofs, Palisadenstraße 5, und gehen gemeinsam zum Ehrenfriedhof, während die Glocken um 14:55 Uhr der evangelischen und katholischen Kirchen läuten.