Linien AIR und K: Geänderte Haltestellen im Telekomviertel

Wegen Bauarbeiten an der Brücke in der Hilpertstraße und der Stirnwegbrücke fahren die Linien AIR und K von Mittwoch (1. November 2017) an Richtung Innenstadt eine Umleitung.

Auf der Linie AIR entfallen die Haltestelle „Mina-Rees-Straße“ und „Heinrich-Hertz-Straße“, eine Ersatzhaltestelle wird in der Rheinstraße auf Höhe der Deutsche-Telekom-Allee eingerichtet.

Auf der Linie K wird in Fahrtrichtung TU-Lichtwiese/Mensa die Haltestelle „T-Online-Allee“ in die Hilpertstraße auf Höhe der Hausnummer 8 verlegt. Die Haltestelle „Mina-Rees-Straße“ entfällt in diese Fahrtrichtung ersatzlos. In Richtung Kleyerstraße fahren die Busse der Linie K regulär.

Die ab 1. November gültigen Fahrpläne der Linien AIR und K stehen auf www.heagmobilo.de zum Download bereit.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH