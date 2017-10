Rauschgift, Diebesgut & zahlreiche Festnahmen – Weitere umfangreiche Kontrollen durch Zivilfahnder in der Innenstadt

Im Rahmen der Intensivierung der Bekämpfung der Straßenkriminalität wurden die Kontrollen an neuralgischen Örtlichkeiten im Laufe des Mittwochs (25.10.17) fortgeführt. Neben Rauschgift konnten die eingesetzten Zivilfahnder auch Diebesgut sicherstellen sowie zahlreiche Tatverdächtige festnehmen.

Im besonderen Fokus der Beamten stand erneut der Luisenplatz in der Innenstadt von Darmstadt. Hier nahmen die Polizisten nach einem Rauschgifthandel am Nachmittag zwei Männer und eine Frau fest. Bei der Durchsuchung stellten sie insgesamt 13 Herionplömbchen sicher, von denen einige zuvor den Besitzer gewechselt hatten. Auch bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei der vermeintlichen Drogendealerin wurden die Zivilfahnder fündig. Neben Verpackungsmaterialien, einer Feinwaage sowie weiterem Betäubungsmittel, stießen sie auch auf ein Smartphone, das nach einem Diebstahl in 2016 ausgeschrieben war. Daneben entdeckten sie auch ein Portemonnaie mit Personaldokumenten, welches in Baden-Württemberg gestohlen wurde sowie ein Studentenausweis, der vermutlich auch aus einem Diebstahl stammt.

Ebenfalls auf Diebesgut stießen die Kollegen bei der Festnahme zweier Ladendiebe. Die beiden Männer waren in der Innenstadt aufgefallen. Bei der anschließenden Überprüfung entdeckten die Polizeibeamten in ihrem Auto sowie unter ihrer Kleidung neuwertige Sportbekleidung im Wert von 650, die sie nach ersten Ermittlungen zuvor bei einem Kaufhaus in Darmstadt geklaut hatten. Bei anderen, zielgerichteten Kontrollen am Luisen- und Marienplatz wurde weiteres Rauschgift (Amphetamin, Marihuana und Haschisch), ein verbotenes Messer sowie diverse Drogenutensilien sichergestellt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen