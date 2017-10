Junge Frau unsittlich berührt – Zeugen gesucht!

Zwei bislang unbekannte Männer sprachen in der Nacht zum Dienstag (17.10.17) gegen 0.45 Uhr in der Kaplaneigasse zunächst eine 21 Jahre alte Frau an und hielten sie anschließend fest. Einer der Männer berührte die 21-Jährige anschließend unsittlich. Die junge Frau konnte sich losreißen und wegrennen. Die Unbekannten haben laut Angaben des Opfers ein ausländisches Aussehen und sind beide zirka 1,80 Meter groß. Die Männer waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzenpullis. Während der Tatausführung hatten sie die Kapuzen über den Kopf gezogen. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an das Kriminalkommissariat 10 unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen