Astronomische Beobachtungsabende der Volkssternwarte Darmstadt

Am 21.10.17 lädt die Volkssternwarte Darmstadt e.V. ab 20:00 Uhr zur Beobachtung des Sternhimmels in das Observatorium auf die Ludwigshöhe ein: Im Süden beherrschen die Herbststernbilder Wassermann, Fische und das Pegasusquadrat die Szenerie. Hier werden die beiden äußeren Planeten unseres Sonnensystems, Uranus und Neptun, beobachtet. In nordöstlicher Richtung findet sich die Sternenkette der Andromeda mit unserer beeindruckenden Nachbargalaxie M31. Am Nordosthimmel wird der Sternhaufen NGC 457 beobachten, dessen Sternanordnung an eine Strichmännchen-Eule oder E.T. erinnert. Die Veranstaltung findet nur bei klarem Himmel statt.

Am 28.10. wird am gleichen Ort von 18:30 – 21:30 der Mond beobachtet. Bei schlechtem Wetter findet am 28.10.17 eine Führung durch die Sternwarte statt.

Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. Eine Anfahrtsbeschreibung findet sich unter www.vsda.de.