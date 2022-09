Darmstadt SpaceDays im Darmstadtium

Am 01. und 02. Oktober 2022 öffnen die Darmstadt SpaceDays wieder ihre Tore – im Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadtium.

Die deutschlandweit einzigartige Ausstellung für Modellbau im Bereich Science Fiction, Phantastik und Raumfahrt präsentiert mit mehr als 60 Ausstellern aus ganz Europa und Hunderten von Modellen, Kostümen und Kostümgruppen sowie Requisiten ein außergewöhnliches Angebot für Liebhaber des phantastischen Genres und der echten Raumfahrt. Damit holen wir die SpaceDays 2020 nach.

Die SpaceDays bieten Erlebnisse für große und kleine Menschen: Raumschiffe, Dioramen, die kleine Geschichten nacherzählen, Figuren und andere Modelle in allen Größen von Science Fiction bis zu echter Raumfahrt oder Astronomie. Weltraumhelden aus verschiedenen Galaxien haben sich zur Landung in Darmstadt angekündigt, ob Mensch, Alien oder Roboter. Ob Star Wars, Star Trek oder Superhelden – Cosplayer und Kostümträger posieren gern für unvergessliche Fotos. Kostümgruppen sorgen für ein galaktisches Ambiente. Viele Fans stellen ihre privaten Sammlungen aus, zum Fachsimpeln und Bestaunen.

Das DLR SchoolLab lädt zum Erlebnis eines Marsspaziergangs ein und die Astronomieschule Oliver Debus bietet eine Einführung in unser Sonnensystem. Mit dem Verlag „In Farbe und Bunt“ ist für Leseratten auch die phantastische Literatur vertreten.

Im Foyer bieten spezialisierte Händler eine breite Auswahl an Modellen, Lichtschwertern und anderen Science Fiction-Accessoires an. Wer ein kleines galaktisches Andenken an einen unvergesslichen Besuch mit auf seinen Heimatplaneten beamen möchte, wird hier sicher fündig.

Am Sonntag bieten wir zusätzlich ein Rahmenprogramm mit Vorträgen und Fragestunden zur Raumfahrt mit Referenten der ESA (zu DART und HERA, sowie einer Fragestunde) u a ReferentInnen Astronomie, ESA-Missionen, Leben im Weltall, Climate Fiction für große und kleine BesucherInnen.

-> Das vollständige Vortragsprogramm

Der Zugang zur SpaceDays e.V. Händlerbörse ist kostenfrei, der Zugang zur eigentlichen Ausstellung kostet dann 7,00 € bzw. ermäßigt 3,50 €.

Träger der Veranstaltung ist der SpaceDays e. V., ein gemeinnützig eingetragener Verein.

Tickets sind an der Tageskasse und im Vorverkauf online erhältlich.

www.spacedays.de

Öffnungszeiten:

– Samstag, den 01.10.2022 von 11 bis 18 Uhr

– Sonntag, den 02.10.2022 von 10 bis 18 Uhr

Veranstaltungsort: Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt, Schlossgraben 1, 64283 Darmstadt