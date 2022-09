Baumfällarbeiten im Schlossgraben

Im westlichen Teil des Schlossgrabens wird in den nächsten Tagen ein Ahorn gefällt. Ein Stamm des zweistämmigen Baums war am Montag (26.09.22) abgebrochen und umgestürzt. Weiterer Schaden entstand nicht. Der Bereich um den Baum ist derzeit abgesperrt, der Zugang zum Schlossgraben am Friedensplatz ist abgeschlossen.

Wie die für Baumkontrollen an der TU Darmstadt zuständigen externen Sachverständigen feststellten, war mutmaßlich ein Pilzbefall in der Gabelung zwischen den beiden Stämmlingen der Grund für den Bruch. Aufgrund des Schadens an der Zugseite des Stammes und der plötzlichen „Freistellung“ muss auch der verbliebene Stämmling nun gefällt werden. Die TU prüft eine spätere Ersatzpflanzung an der gleichen Stelle.

Grundsätzlich werden alle etwa 6800 Einzelbäume und waldähnlichen Bestände auf den Liegenschaften der TU mindestens einmal im Jahr einer Baumkontrolle unterzogen. Derzeit läuft die diesjährige Kontrolle.

Quelle: TU Darmstadt