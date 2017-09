24 Motorsägen im Wert von über 12.000 Euro bei Einbruch in Baumarkt erbeutet

In das Visier von Kriminellen geriet in der Zeit zwischen Samstagabend (02.09.) und Montagvormittag (04.09.17) ein Baumarkt in der Otto-Röhm-Straße. Die Täter warfen zunächst mit einem schweren Pflanzring eine Glasfront des Marktes ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie anschließend gezielt 24 Motorsägen im Wert von über 12.000 Euro und flüchteten nach der Tat unerkannt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen