Saisonabschluss am Mühlchen

Die Badesaison am Mühlchen ging leider in diesem Jahr schon am 29.08.2017 aufgrund einer erhöhten Algenkonzentration zu Ende. Aber der Förderverein Naturbadesee Arheilger Mühlchen e.V. lässt sich nicht unterkriegen und feiert trotzdem den Saisonabschluss, diesmal aber ohne die Möglichkeit, noch ein letztes Mal abtauchen zu können. Denn: Baden ist leider verboten!

Hierzu lädt der Förderverein herzlich am Sonntag, 10.09.2017 von 14:00 bis 16:00 Uhr ins Mühlchen ein. Bei Kaffee und Kuchen können Mitglieder und Interessierte die Badesaison bei einem Schwatz verabschieden. Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit, zu sehen und in Gesprächen zu erfahren, was der Förderverein den Sommer über so alles getan hat und was diesen Winter geplant ist.