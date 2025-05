ENTEGA erneuert in Darmstadt in der Landwehrstraße Versorgungsleitungen

Teilen

ENTEGA erneuert in Darmstadt in der Landwehrstraße Wasserversorgungs- und Niederspannungsleitungen sowie Gashausanschlüsse, um die Versorgungssicherheit wie bisher auf hohem Niveau sicherzustellen. Die Arbeiten in der Landwehrstraße im Bereich von der Viktoriastraße über Liebigstraße bis zur Wilhelm-Leuschner-Straße beginnen am 5. Mai 2025 und dauern voraussichtlich bis Ende August 2025.

Verkehrsbehinderungen sind möglich, da keine Vollsperrung der Landwehrstraße geplant ist. Die Zufahrten zu Grundstücken werden zeitweise nicht zugänglich sein. Betroffene Anwohner können Zeitfenster mit der ausführenden Baufirma vor Ort absprechen. Im Baustellenbereich gilt ein Park- und Halteverbot. Es ist zudem mit zusätzlichem Lärm zu rechnen.

Während der Bauarbeiten muss die Versorgung zeitweise unterbrochen werden. Die Anwohner werden rechtzeitig per Handzettel informiert. Es kann im Zuge der Arbeiten zu zusätzlichem Lärm und zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die öffentlichen Verkehrsmittel fahren planmäßig.

Über Versorgungsstörungen und Behinderungen durch Baustellen wird über die App e-netz Ticker und auf www.e-netz-suedhessen.de informiert.

Quelle: ENTEGA AG