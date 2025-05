Teilen

BICKENBACH – Wegen Kanalarbeiten in der Bahnhofstraße in Bickenbach fährt die Linie BE2 von Montag (5. Mai) an bis einschließlich 13. Juni 2025 eine Umleitung. Die Haltestelle „August-Bebel-Straße“ in Fahrtrichtung Alsbach-Hähnlein entfällt.