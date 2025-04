Polizist schwer verletzt – Zweiter Tatverdächtiger in U-Haft

Teilen

Nachdem ein Polizist am Donnerstag (03.04.35) in Eberstadt schwer verletzt wurde und einer der Tatverdächtigen bereits am Donnerstag (10.04.25) festgenommen werden konnte (→ wir haben berichtet), nahm die Polizei am Sonntagabend (13.04.25) auch den zweiten Tatverdächtigen fest. Der 18-Jährige war aufgefallen, als er gegen 20.00 Uhr mit einem Motorroller ohne Kennzeichen die Marienburger Straße befuhr. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Beschuldigte am Montagmittag (14.04.25) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, woraufhin der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen