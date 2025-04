Bensheim: Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach Verdacht auf Tötungsdelikt

Teilen

Am Freitagmittag (11.04.25), kurz vor 12.00 Uhr, kam es im häuslichen Umfeld eines Wohnhauses in der Karl-Marx-Straße in Auerbach aus bislang unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen im Alter von 24 und 56 Jahren, in deren Folge die 56 Jahre alte Frau ums Leben kam. Die 24-Jährige wurde von der Polizei noch am Tatort vorläufig festgenommen.

Aufgrund der Gesamtumstände kann derzeit ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Heppenheim haben die Ermittlungen übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen