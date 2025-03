Gleisarbeiten in Griesheim: Busse statt Bahnen in den Osterferien 2025

Teilen

Wegen Gleisarbeiten in Griesheim verkehren in den hessischen Osterferien von 5. bis einschließlich 19. April 2025 auf den Linien 4 und 9 zwischen dem Darmstädter Hauptbahnhof und Griesheim Busse statt Bahnen. Die HEAG mobilo führt im Bereich der Kantstraße und der Herweghstraße in Griesheim sowie am Waldfriedhof Gleisarbeiten durch. An der Haltestelle „St. Stephan“ erneuert das Verkehrsunternehmen einen Fahrgastunterstand.

Die Ersatzbusse der Linie 4E fahren montags bis freitags im Fünf-Minuten-Takt zwischen dem Hauptbahnhof und der Endhaltestelle „Platz Bar-le-Duc“, samstags alle zehn Minuten und sonntags alle 15 Minuten. Die Straßenbahnlinien 4 und 9 verkehren in dieser Zeit nur zwischen den Endhaltestellen „Kranichstein Bahnhof“ beziehungsweise „Böllenfalltor“ und dem Darmstädter Hauptbahnhof, dort besteht direkter Anschluss zum Ersatzverkehr.

Haltestellenänderungen und weitere Informationen

Da die Ersatzbusse nicht die Gleise befahren können, kommt es zu folgenden Haltestellenänderungen:

Die Haltestelle „TZ Rhein Main“ entfällt. Ersatzweise halten die Busse an den Steigen 21 und 22 auf der Westseite des Hauptbahnhofs unter der Brücke.

Die Haltestelle „Maria-Goeppert-Straße“ ist in die Robert-Bosch-Straße auf Höhe der ESOC verlegt.

Die Haltestelle „Waldfriedhof“ entfällt. Fahrgäste können ersatzweise über die Verkehrsleitstelle der HEAG mobilo unter 06151 709-4000 (Kurzwahl 1) eine kostenlose Taxifahrt zwischen Hauptbahnhof (Steig 22, Westseite) und dem Waldfriedhof buchen. Nur über diese Rufnummer und für diese Strecke gebuchte Fahrten sind kostenlos.

Die Haltestellen „Otto-Hesse-Straße“, „Sankt Stephan“ „Kantstraße“, „Wagenhalle“ und „Hans-Karl-Platz/Am Markt“ sind an den Rand der Wilhelm-Leuschner-Straße verlegt.

Die Haltestelle „Kantstraße“ in Fahrtrichtung Platz Bar-le-Duc befindet sich auf Höhe Fichte-, bzw. Mozartstraße.

Der Kauf von Fahrkarten sowie die Mitnahme von Fahrrädern sind in den Bussen des Schienenersatzverkehrs nicht möglich.

Die Fahrpläne der Ersatzbuslinie 4E sowie der Straßenbahnlinien 4 und 9 sind auf heagmobilo.de zum Download eingestellt. Aktuelle Fahrplaninformationen bietet auch die kostenlose App der HEAG mobilo für iOS und Android. Das Verkehrsunternehmen setzt zudem zu Beginn der Maßnahme am Hauptbahnhof Infopersonal ein.

Quelle: HEAG mobilo GmbH