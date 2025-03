Arheilgen: Tritte gegen Polizeibeamtin – Festnahme eines 45-Jährigen

Teilen

Am Freitag (28.03.25) kam es gegen 9 Uhr in Darmstadt-Arheilgen gegenüber einer Polizeistreife des 3. Polizeireviers zu einer Widerstandshandlung, ausgehend von einem 45-jährigen Tatverdächtigen, welcher in der Folge vorläufig festgenommen worden ist.

Zuvor wurden die Einsatzkräfte aufgrund einer möglichen Rauchentwicklung im Bereich der Jakob-Jung-Straße alarmiert. Vor Ort stellte die Streife den 45-Jährigen fest, welcher unter einem Holzunterstand Unrat verbrannte. Nachdem der Mann den Anweisungen der Polizei keine Folge leistete versuchte er nach derzeitigem Ermittlungsstand die Beamtin und den Beamten zu treten. Mehrere Tritte trafen die Polizeibeamtin, welche hierdurch leichte Verletzungen davontrug. Durch Hinzuziehung weiterer Streifen konnte er letztlich festgenommen und unter Kontrolle gebracht werden.

Aufgrund der psychischen Verfassung des 45 Jahre alten Mannes wurde dieser in eine umliegende psychiatrische Einrichtung verbracht. Es besteht zudem der Verdacht, dass er unter Einfluss von berauschenden Mitteln gestanden haben könnte. Nun muss er sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts auf tätlichen Angriff sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen