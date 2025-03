Wissenschaftsstadt Darmstadt saniert Robert-Schneider-Straße zwischen Barkhausstraße und Rhönring

Teilen

In der Zeit von Montag, 31. März bis Freitag, 11. April 2025 wird die Asphaltdecke in der Robert-Schneider-Straße zwischen der Barkhausstraße und dem Rhönring in Darmstadt saniert. Im Rahmen der Straßenbauarbeiten werden die Asphaltdeckschicht, Straßeneinläufe, Schieberkappen und die Entwässerungsrinne erneuert. Während der Baumaßnahme ist die Fahrbahn der Robert-Schneider-Straße voll gesperrt. Die Gehwege können weiterhin benutzt werden. Es werden auf einer Fläche von etwa 800 Quadratmeter Asphaltarbeiten ausgeführt. Die Baukosten betragen rund 66.500 Euro.