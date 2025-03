Polizeiliche Beratungsstelle mit eigenem Stand auf der Baumesse 2025 zum Thema „Sicherheit“

Teilen

Auch in diesem Jahr wird die Polizeiliche Beratungsstelle mit einem eigenen Infostand an der Baumesse 2025 in Darmstadt auf dem Messplatz vertreten sein und Sie über wichtige Sicherheitsthemen informieren.

An allen drei Messetagen vom 04. April bis zum 06. April 2025 finden Besucherinnen und Besucher den Stand der Beratungsstelle in Halle 3 unter der Standnummer 3.268. Die Öffnungszeiten der Messe sind jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Bei dem Stand erwarten die Besucherinnen und Besucher viele hilfreiche Tipps zum Thema „Sicherheit“ wie zum Beispiel zu den Themen: Sicherungstechnische Empfehlungen zum wirksamen Schutz vor Wohnungseinbrüchen sowie Einbruchsschutz von gewerblichen Objekten, „Wachsamer Nachbar“, Tipps zur Vermeidung von Fahrraddiebstählen und Verhaltenshinweise in Bezug auf Trickdiebstahl und Taschendiebstahl.

Als besonders Highlight werden am 05. April von 15.30 bis 16.15 Uhr sowie am 06. April von 11.30 bis 12.15 Uhr sehr informative Vorträge von Kriminalhauptkommissar Tobias Scholle zu dem Thema „Einbruchschutz“ gehalten.

Die Polizeiliche Beratungsstelle lädt alle Interessierten herzlich dazu ein und freut sich über Ihren Besuch!