Darmstadt / Erzhausen: Anhaltesignale ignoriert und ohne Führerschein unterwegs – Polizeihubschrauber im Einsatz – Polizei sucht Zeugen

Ein 52 Jahre alter Autofahrer, der am Sonntagmorgen (23.03.25) in Darmstadt nicht nur die Anhaltesignale der Polizei ignorierte, wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Gegen 9 Uhr fiel einer Streife des 1. Polizeireviers in der Kasinostraße ein schwarzer Mercedes auf, welcher im Bereich des Vorderreifens und des Kotflügels beschädigt war. Als die Beamten die Anhaltesignale und Blaulicht eingeschaltet haben, beschleunigte der Autofahrer, setzte seine Fahrt in Richtung Frankfurter Straße fort und versuchte sich nach derzeitigem Kenntnisstand der Kontrolle zu entziehen. Im weiteren Verlauf missachtete er unter anderem die Regelungen geltender Verkehrszeichen.

Zur Unterstützung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Polizeihubschrauber hinzugezogen. Im Bereich Wilhelm-Leuschner-Straße in Erzhausen verlor der flüchtige Autofahrer aktuellen Erkenntnissen zufolge die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Die 56-jährige Fahrerin erlitt nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen. Die Polizei nahm im Anschluss den 52 Jahre alten flüchtigen Autofahrer vorläufig fest. Im Zuge der Kontrolle stießen die Ordnungshüter auf diverse Utensilien, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hinweisen. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass der 52-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern derzeit noch an.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach Zeugen, die das Fahrverhalten des 52-Jährigen beobachtet haben oder möglicherweise dadurch selbst gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer (06152/175-0) zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen