Groß-Umstadt: 7-Jähriger von Gabelstapler erfasst und tödlich verletzt

Bei einem Unfall in Groß-Umstadt ist am Donnerstag (20.3.25) ein 7-jähriger Junge in der Straße Am Gewerbepark ums Leben gekommen. Gegen 13 Uhr wurden Kräfte der Polizei sowie des Rettungsdienstes über den Unfall informiert.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Junge auf seinem Fahrrad von einem rückwärtsfahrenden Gabelstapler, welches durch einen 45-jährigen Mann gesteuert wurde, erfasst. Das Kind verletzte sich hierbei so schwer, dass es noch an der Unfallstelle verstarb.

Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte bedarf weiterer Ermittlungen. Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen