Stadtbücherei Griesheim: Jahresbilanz 2024 mit neuem Rekordwert für Entleihungen – 16726 Medien im Bestand

Die Stadtbücherei Griesheim kann in ihrer Jahresbilanz für das Jahr 2024 einen weiteren Zuwachs bei den Entleihungen verzeichnen. Mit insgesamt 69280 Ausleihen von Büchern, Hörbuch-CDs, Zeitschriften, Gesellschaftsspielen und E-Medien wurde ein neuer Rekordwert erreicht, wobei mit 17527 mittlerweile jede vierte Leihe ein virtuelles Medium der Onleihe betrifft. Im Jahr 2023 waren rund 67.000 Medien ausgeliehen worden.

Die Besucherzahl vor Ort hat sich gegenüber dem Vorjahr weiter erhöht und betrug insgesamt 16658 (2023: 16322). „Es sind momentan über 1500 regelmäßige Leserinnen und Leser, die uns die Treue halten und wir freuen uns über 333 Neuanmeldungen im vergangenen Jahr“, ergänzt Heike Erb-Schyguda vom Büchereiteam.

Die 1247 neu angeschafften Medien erweiterten den Bestand auf 16726 Exemplare, worunter sich etwa die beliebten Hörspielfiguren „Tonies“ einer enormen Nachfrage erfreuen. Dabei wurde die Figur „Dr. Brumm steckt fest“ 29-mal ausgeliehen. Das klassische Buch, gerade im Bereich Kinder- und Jugendliteratur, ist jedoch weiterhin das „Kerngeschäft“ der familienfreundlichen Stadtbücherei. Hier konnte der Bestand von 7533 auf 7754 erhöht werden und auch die Ausleihe steigerte sich um 7 Prozent auf 31304. Die Stars der jüngeren Kinder sind wieder Conni, Findus, Greg und „Die Schule der magischen Tiere“. Wobei der sechste Band von Gregs Tagebuch mit 24 Ausleihen und das Bilderbuch Conni hilft Mama mit 21 Ausleihen an der Spitze standen. Bei den über Zwölfjährigen landete die Reihe „Keeper of the lost Cities“ von Shannon Messenger ganz vorne, mit 7 Ausleihen.

Bereits 2023 und auch 2024 war „Finsterhaus“, der zweite Teil der Hanna-Duncker-Reihe von Johanna Mo, bei den Krimifans am beliebtesten (12 Ausleihen). Band eins bis vier der schwedischen Krimiserie werden demnächst durch den kürzlich erschienenen Finalband vervollständigt. Wer lieber ganz entspannt lesen mochte, griff am häufigsten zum Finale der Sieben-Schwestern-Saga „Atlas – Die Geschichte von Pa Salt“ der 2021 verstorbenen Autorin Lucinda Riley (14 Ausleihen).

Insgesamt konnten 26 Veranstaltungen angeboten werden, 12 weniger als 2023. Den Hauptanteil hatten Bilderbuchkinos und weitere medienpädagogische Angebote für Kinder in den Griesheimer Bildungseinrichtungen (18 Veranstaltungen). Besondere Highlights im letzten Veranstaltungsjahr waren im Februar die Lesung zum 125. Geburtstag von Elisabeth Langgässer in Kooperation mit dem Stadtarchiv und der Elisabeth-Langgässer-Stiftung sowie die Zweite Griesheimer Buchmesse im Herbst. Insgesamt konnte die Bücherei bei ihren Veranstaltungen 864 Besucherinnen und Besucher begrüßen.

Quelle: Stadtverwaltung Griesheim