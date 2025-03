Blütenweg von Eberstadt nach Heidelberg

Teilen

Die Streckenwanderwege in der Region Darmstadt-Dieburg sind eine Empfehlung für Leute, die gern regelmäßig wandern, aber nicht jedes Mal auf‘s Neue recherchieren und entscheiden möchten, wohin es denn gehen könnte.

Im Frühjahr ist der etwa 80 km lange Blütenweg entlang der Bergstraße ein besonderer Genuss. Er führt durch besonders reiche und blütenprächtige Vegetationen von Darmstadt nach Heidelberg. Ein großer Vorteil ist die gute ÖPNV-Anbindung, die eine An- und Abreise für die fünf Etappen per Bahn oder Straßenbahn leicht macht.

Folgt man der Markierung mit dem gelben B, werden Wiesen und Wälder durchquert, es geht vorbei an Gärten und Obstgärten, Steinbrüchen und Parks. Man passiert hübsche Ortschaften und Städte, streift Naturschutzgebiete. Die Weinberge der Hessischen und Badischen Bergstraße auf der Strecke machen Lust auf Weine aus dem „Frühlingsgarten Deutschlands“. Schöne Rastplätze und herrliche Weitsichten, aber auch Einkehrmöglichkeiten laden zum Verweilen ein.

„Hier fängt Deutschland an, Italien zu werden“ soll Kaiser Josef II über die Bergstraße gesagt haben. Bei seiner Reise zur Krönung in Frankfurt nahm er die Route der historischen Handels- und Heerstraße, die annährend dem Verlauf des Blütenwegs entspricht. Die Strecke kann in folgenden Abschnitten erwandert werden.

Etappe 1: Darmstadt-Eberstadt – Zwingenberg | 14 km

Etappe 2: Zwingenberg – Heppenheim | 18 km

Etappe 3: Heppenheim – Weinheim | 18 km

Etappe 4: Weinheim – Schriesheim | 15 km

Etappe 5: Schriesheim – Heidelberg | 11 km

Tourdetails inklusive gpx-Daten findet man unter → Blütenweg Bergstraße: Darmstadt Dieburg Entdecken.

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg