A67: Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen Gernsheim und Darmstadt

Die Niederlassung West der Autobahn GmbH wird ab Freitag, 28. März bis voraussichtlich Mitte Mai 2025, auf der A67 zwischen der Anschlussstelle (AS) Gernsheim (8) und dem Darmstädter Kreuz (6) die Fahrbahndecke erneuern. Betroffen ist eine Strecke von ca. 4 km in Fahrtrichtung (FR) Frankfurt.

Es gibt zwei Bauabschnitte.

Der erste Abschnitt betrifft die Stecke zwischen den AS Gernsheim und Pfungstadt. Am Wochenende von Freitag, 28. März, 20 Uhr, bis Montag, 31. März 2025, 5 Uhr, wird die A67 zwischen den AS Gernsheim und Pfungstadt gesperrt.

Umleitung: Der Verkehr wird auf der A67 in Richtung Frankfurt ab der AS Gernsheim über die Bedarfsumleitung U5 (via L3112, B44 und B426) zur AS Pfungstadt geführt.

Im zweiten Bauabschnitt, von Montag, 31. März, bis voraussichtlich Freitag, 16. Mai 2025, wird die Fahrbahndecke zwischen der AS Pfungstadt (7) und dem Darmstädter Kreuz erneuert. Dabei bleiben alle Fahrstreifen der A 67 (eingeengt) erhalten, ein Fahrstreifen wird auf die Gegenfahrbahn übergeleitet.

An der AS Pfungstadt muss die Einfahrt in FR Frankfurt von Mittwoch, 23. April bis voraussichtlich Freitag, 16. Mai gesperrt werden.

Umleitungen: Der Verkehr wird über die B426 zur AS Darmstadt-Eberstadt auf die A5 Richtung Frankfurt umgeleitet.

Eine weitere Umleitung wird über die vorhandene Bedarfsumleitung U40 (via B426, B44 und L3112) zur AS Gernsheim ausgeschildert.

Es wird empfohlen, auf die Verkehrsmeldungen im Rundfunk zu achten, etwaige Störungen bei der Routenplanung zur berücksichtigen und angemessene Fahrzeit für die Umleitungsstrecke einzuplanen.

Quelle: Die Autobahn GmbH des Bundes