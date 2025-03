Groß-Gerau: 14-Jähriger ohne Führerschein und alkoholisiert am Steuer

Teilen

Am Freitagvormittag (14.03.25) kontrollierte eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau nach einem Zeugenhinweis einen Opel Corsa. Das Auto war gegen 11.20 Uhr im Bereich der Goetheschule aufgefallen. Am Steuer saß ein 14-Jähriger. Der Jugendliche kann aufgrund seines Alters nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein und zudem deuteten körperliche Anzeichen auf eine Alkoholbeeinflussung hin. Ein Atemalkoholtest zeigte 0,5 Promille an. Die Polizei nahm ihn und seinen 18-Jährigen Beifahrer vorläufig fest. Bei ihnen fanden die Beamten zudem zwei verbotene Einhandmesser und eine Softairwaffe.

Den 14-Jährigen erwarten jetzt Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss. Gegen den Halter des Fahrzeugs wurde ebenfalls ein Verfahren eingeleitet. Zudem müssen sich beide Männer wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen