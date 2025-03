Südhessen: Kriminelles Vorhaben rechtzeitig erkennen – Polizei gibt Hinweise zu Gaunerzinken und Abwesenheitsmarkern

Teilen

Trotz der ersten Anzeichen des Frühlings und der länger werdenden Tage ist die dunkle Jahreszeit immer noch präsent – auch für kriminelles Vorhaben. Um diesem Phänomen entgegenzuwirken, sensibilisiert das Polizeipräsidium Südhessen erneut zum Thema Einbruchsschutz. Denn es gibt viele Möglichkeiten, sich gegen ungebetene Gäste zu schützen und deren geschicktes Vorgehen rechtzeitig zu erkennen.

Unbeleuchtete Räume, leere Carports oder Garagen geben den Kriminellen Rückschlüsse auf die An- und Abwesenheit von Bewohnern. Um herauszufinden, ob jemand zu Hause ist oder ob Häuser überhaupt bewohnt sind, lassen sich die Kriminellen oftmals kreative Methoden einfallen.

Dazu gehört beispielsweise das Klingeln an der Tür oder das Klopfen an Fenstern. Wenn niemand reagiert, könnte dies ein Signal für die Täter sein, dass das Haus unbewohnt ist. Achten Sie darauf, immer ein wachsames Auge auf Ihre Nachbarschaft zu haben und verdächtige Aktivitäten umgehend der Polizei zu melden.

Seien Sie aufmerksam auf sogenannte „Gaunerzinken“. Dabei handelt es sich in den meisten Fällen um Kreidezeichnungen, die Kriminelle an oder vor Häusern hinterlassen, um Informationen über die Bewohner zu kommunizieren. Diese Zeichen können beispielsweise Hinweise auf die Abwesenheit eines Hauses geben und markieren mögliche Einbruchsziele.

Eine weitere Methode der Kriminellen, um die Abwesenheit der Bewohner zu überprüfen, sind die sogenannten „Abwesenheitsmarker“. Hier werden Gegenstände absichtlich so platziert, um zu testen, ob sie bewegt werden und ob jemand zu Hause ist. Wenn beispielsweise ein Stein vor der Tür oder ein Gegenstand im Garten verschoben wird, könnte dies ein Zeichen von kriminellem Vorhaben sein. Es ist wichtig, solche Veränderungen in der Umgebung aufmerksam zu beobachten. Diese vermeintlich kleinen Details können entscheidend dazu beitragen, Einbrüche und andere Straftaten zu verhindern. Wachsamkeit und schnelles Handeln sind in solchen Fällen unerlässlich.

Halten Sie Kontakt zu Ihren Nachbarn und informieren Sie sich gegenseitig über verdächtige Beobachtungen.

Zögern Sie nicht bei Verdachtsmomenten die Polizei zu informieren. In Notfällen und bei Sachverhalten, die ein sofortiges polizeiliches Einschreiten erfordern, wenden Sie sich an die 110.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen