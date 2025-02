Münster (Hessen): 62-Jähriger erliegt schweren Verletzungen – Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Teilen

Ein 62 Jahre alter Mann ist am Mittwochnachmittag (26.02.25) in der Mainzer Straße in Münster ums Leben gekommen. Gegen 16.15 Uhr verständigten Zeugen die Rettungsleitstelle und meldeten Explosionsgeräusche aus einem dortigen Anwesen. Zudem drang Qualm aus dem Fenster. Sofort alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr trafen in dem Gebäude auf den 62-jährigen Bewohner, der noch vor Ort aufgrund seiner schweren Verletzungen starb. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Verpuffung einer Gaskartusche als mögliche Ursache in Frage kommen. Die 81 Jahre alte Mutter des Mannes, die sich ebenfalls im Anwesen aufhielt, musste wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ärztlich behandelt werden. Die Ermittlungen zur genauen Ursache hat jetzt die Kriminalpolizei übernommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen