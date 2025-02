66-Jähriger mit E-Bike gestürzt und schwer verletzt

Teilen

Am Sonntagabend (23.02.25), gegen 17.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Nieder-Ramstädter-Straße in Darmstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte ein 66-Jähriger Radfahrer mit seinem E-Bike und verletzte sich hierbei schwer. Der Verunfallte war beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht ansprechbar und wurde durch einen Ersthelfer sowie den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in ein nah gelegenes Krankenhaus gebracht. Für die laufenden Erste-Hilfe-Maßnahmen und die Unfallaufnahme, war die Nieder-Ramstädter-Straße zeitweise nur einspurig befahrbar.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/ 969-41210 Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen