Abhängig von der Witterung werden in Darmstadt von Mittwoch, 26. Februar, bis Freitag, 4. April 2025, in der Luisenstraße auf Höhe der Hausnummer 12 und an der Ecke zur Schuchardstraße Kanaluntersuchungen durchgeführt. Am Standort des Untersuchungsfahrzeuges kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Die geänderte Verkehrsführung ist ausgeschildert.