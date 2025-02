Arheilgen: Räuber erbeutet Handtasche – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Ins Visier eines Kriminellen geriet eine 39-jährige Frau in der Nacht zum Mittwoch (12.02.25) in Darmstadt-Arheilgen, als sie am Thomas-Mann-Platz über den dortigen Parkplatz lief. Gegen 1.40 Uhr überraschte der bislang unbekannte Täter die Frau von hinten und drückte diese zu Boden, um ihr dann die Handtasche vom Arm zu reißen. Er flüchtete mit seiner Beute, bestehend aus mehreren Schmuckstücken, über einen Fußweg in östliche Richtung.

Der Täter wird auf ca. 23 bis 24 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß geschätzt. Er hat eine athletische Statur und habe nach Zeugenangaben ein arabisches Äußeres gehabt, jedoch keinen Bart. Bekleidet war er mit einem schwarzen Trainingsanzug mit Kapuze sowie roten und weißen Applikationen an den Ärmeln. Zudem habe er schwarze Schuhe getragen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können oder etwas Verdächtiges um diese Uhrzeit bemerkt haben, sich beim Kommissariat 10 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen