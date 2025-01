Einbrecher in Bett festgenommen

Teilen

In einem Bett schlafend, nahm die Polizei am Dienstagmorgen (28.01.25) einen 28-jährigen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest. Vorangegangen war die Meldung einer aufmerksamen Nachbarin in Darmstadt, dass in der Straße „Im Harras“ Licht brennen würde, obwohl die Bewohner des Mehrfamilienhauses in Urlaub seien.

Eine Polizeistreife stellte gegen 1.30 Uhr ein eingeschlagenes Fenster fest, durch welches sich der Mann mutmaßlich Zutritt verschafft hatte. Der Beschuldigte soll bereits am Mittag des 27.01. 25 die Wohnung durchsucht und einen fünfstelligen Bargeldbetrag entwendet haben, bevor er am frühen Abend in die Wohnung zurückgekehrt, sich ins Bett der Bewohner gelegt haben und eingeschlafen sein soll.

Bei seiner vorläufigen Festnahme und Durchsuchung konnte der Geldbetrag nicht aufgefunden werden. Hierzu dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei an. Der 28-Jährige war augenscheinlich stark alkoholisiert und verbrachte nach einer Blutentnahme den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde er am Mittwochmittag (29.01.25) einer Haftrichterin vorgeführt, welche einen Haftbefehl erließ. Daraufhin kam der 28-Jährige in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen