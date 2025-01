Uwe Niemeier stellt seinen Thriller ‚Die Flammen von Nemi‘ vor

Teilen

Am 21. Januar 2025, um 19.00 Uhr, lädt die LiteraturInitiative im Verein Darmstadt KulturStärken e. V. in die Galerie des Restaurants Rosengarten, Frankfurter Str. 79, 64293 Darmstadt zu einer Autorenlesung in der Reihe Literaturszene Südhessen.

Uwe Niemeier liest aus seinem Thriller „Die Flammen von Nemi“ (Coortextverlag 2024).

Der Eintritt ist frei – Spenden sind erwünscht.

In den Wirren des Zweiten Weltkriegs kreuzen sich in Italien die Schicksalswege der ungestümen Principessa Francesca und des Mainzer Archäologen Curth von Alban. Er sucht im Auftrag der Nazis nach einer antiken Gemme, die magische Kräfte besitzen soll. Sie hilft den Partisanen im Kampf gegen die Deutschen. Und doch lieben sie sich. Bis ihre fragile Welt 1944 in Flammen aufgeht. Gut 70 Jahre später entdeckt Curths Sohn Leon aus Darmstadt das Tagebuch seines Vaters und entfesselt damit eine gnadenlose Jagd, die ihn nach Rom und ins Fadenkreuz eines mächtigen Mafiaclans führt.

Uwe Niemeier ist ein renommierter Journalist aus Darmstadt, der sich seit vielen Jahren in der lebhaften Medienbranche bewegt. Er arbeitete als Redakteur bei verschiedenen Zeitungshäusern, zuletzt in der Chefredaktion des Darmstädter Echo. Seine Begeisterung für Historie und Kunst führte ihn anschließend zum Studium der Archäologie und Kunstgeschichte in Mainz. Nun legt er seinen Debütroman vor – einen fesselnden Thriller mit überraschenden Wendungen und packender Atmosphäre. Darmstadt, Mainz und Rom sowie Frankreich, die Schweiz und Österreich bilden die Kulissen für zwei Zeitepochen.

Quelle: Marc Mandel