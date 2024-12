Wissenschaftsstadt Darmstadt verlost Freikarten für städtischen Neujahrsempfang

Teilen

Für den städtischen Neujahrsempfang am Sonntag, 19. Januar 2025, 11 Uhr im Wissenschafts- und Kongresszentrum darmstadtium verlost die Wissenschaftsstadt Darmstadt wieder Freikarten an Bürgerinnen und Bürger, die ihren Wohnsitz in Darmstadt haben. Anmeldungen unter Angabe des vollständigen Namens und der Anschrift, die per E-Mail an repraesentationen@darmstadt.de bis spätestens Mittwoch, 8. Januar 2025, 24 Uhr eingehen, können berücksichtigt werden. Das Los entscheidet, wer die Einladung, die jeweils für zwei Personen gilt, erhält. Absagen werden nicht erteilt.

Im Rahmen der Veranstaltung, mit der Neujahrsansprache von Oberbürgermeister Hanno Benz als Hauptprogrammpunkt, bringt die Hessische Spielgemeinschaft einen kleinen Ausschnitt aus dem “Datterich” und wird von Kantor und Organist Joachim Enders musikalisch begleitet. Im Anschluss erfolgt ein Empfang im Foyer.