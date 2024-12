24-Jähriger nach Schussverletzung im Krankenhaus – Polizei bittet um Hinweise

Teilen

Ein aufmerksamer Passant verständigte am Sonntagmorgen (22.12.24) einen Rettungswagen, nachdem er einen blutenden Mann gegen 7.45 Uhr auf der Straße sitzend bemerkt hatte. Der 24-Jährige wurde noch im Bereich Bismarckstraße / Kirschenallee in Darmstadt medizinisch versorgt, bevor er in ein nahegelegenes Krankenhaus kam. Wie sich dort herausstellte, handelte es sich um eine Schussverletzung. Es bestand keine Lebensgefahr für den jungen Mann. Die Ermittlungen zu dem Hintergrund der Tat dauern an.

Aktuell sucht das Kommissariat 10 aus Darmstadt Zeugen, die am Sonntagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Geschehen geben können. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen