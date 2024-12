Bensheim: 34-Jährige verstirbt an Stichverletzungen – Tatverdächtiger festgenommen

Teilen

Nach einem tödlichen Vorfall in der Nacht zum Mittwoch (04.12.24) in der Taunusstraße in Bensheim hat die Polizei einen 36-Jährigen vorläufig festgenommen.

Gegen 3:45 Uhr erhielt die Polizei einen Notruf durch einen Anwohner, der durch Geschrei wach wurde. Die sofort entsandten Polizeikräfte trafen in einer Wohnung auf die schwer verletzte, leblose Frau. Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb sie noch am Einsatzort.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde sie durch Stichverletzungen tödlich verletzt. Die Einsatzkräfte der Polizei konnten in den frühen Morgenstunden im Außenbereich des Anwesens den 36-jährigen in Trennung lebenden Ehemann der Frau vorläufig festnehmen. Er befindet sich aktuell in Polizeigewahrsam.

Das Fachkommissariat (K10) hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen