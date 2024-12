Darmstadt in Schlaglichtern: Mit 55 Meilensteinen der Vergangenheit

Teilen

Der Historiker Jörg Koch lässt in seinem Buch „Darmstadt. 55 Meilensteine der Geschichte“ die bewegte Geschichte Darmstadts anhand von 55 Höhepunkten Revue passieren. Im Mittelpunkt dieser kurzweiligen und reich bebilderten Reise in die Vergangenheit stehen die Menschen, Orte und Ereignisse, die das Leben in der Residenz- und Wissenschaftsstadt nachhaltig prägten und bis heute nachwirken.

Über den Autor:

Dr. Jörg Koch, Jahrgang 1968, ist Oberstudienrat Der promovierte Historiker hat sich mit zahlreichen regionalgeschichtlichen Veröffentlichungen im Rhein-Main-Gebiet einen Namen gemacht

Darmstadt. 55 Meilensteine der Geschichte

Menschen, Orte und Ereignisse, die unsere Stadt bis heute prägen

128 Seiten, Format 17,0 x 24,0 cm, Hardcover

ISBN: 978-3-96303-557-9

€ [D] 24,99 € [A] 25,70 sFr. 32,90

Sutton Verlag

Quelle & Bild: Sutton Verlag