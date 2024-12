Einbrecher entwenden Tresor – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Montag (02.12.24) in Darmstadt gewaltsam Zugang zu einem Café auf dem Marktplatz. Gegen 00.30 Uhr gelangten sie über den Innenhof in das Treppenhaus des Gastronomiebetriebs und öffneten dort gewaltsam eine Tür zu den Räumlichkeiten.

Im Innern hebelten sie unter anderem einen Zigarettenautomaten und mehrere Tresore auf. Gegen 3.30 Uhr verließen sie das Gebäude im Erdgeschoss und nahmen einen etwa 300 kg schweren Tresor auf einem Rollwagen mit. Ersten Ermittlungen zufolge hat vermutlich eine dritte Person außerhalb gewartet. Die zwei Täter waren vermummt und trugen Handschuhe. Einer von ihnen hatte eine Brille auf.

Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas bemerkt haben oder Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

