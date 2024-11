Der Nikolaus kommt in den Zoo Vivarium

Teilen

Am Freitag, 6. Dezember 2024, macht der Nikolaus um 16 Uhr einen Spaziergang mit Kindern durch den Zoo Vivarium. Wie jedes Jahr wird er dabei seine tierischen Freunde in Darmstadts Tiergarten besuchen. Alle Kinder sind eingeladen, ihn bei einem kleinen Rundgang durch den Zoo Vivarium zu begleiten und ihre Laternen mitzubringen. Im Anschluss an den Rundgang wird der Nikolaus eine Geschichte vorlesen und süße Kleinigkeiten an die Kinder verteilen.

Treffpunkt ist um 16 Uhr an der Zooschule. Es gelten die regulären Eintrittspreise. Es wird darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 13-46900 oder per E-Mail an zoo-vivarium@darmstadt.de anzumelden, mit Angabe von Namen und Datum der Veranstaltung. Bei Anmeldung per E-Mail erhalten Interessierte bei erfolgreicher Buchung eine Terminbestätigung.