Tanja Gitta Sattler stellt ihren Romantikthriller vor

Am 19. November 2024, um 19 Uhr, lädt die LiteraturInitiative im Verein Darmstadt KulturStärken e. V. in die Galerie des Restaurants Rosengarten. Frankfurter Str. 79, 64293 Darmstadt zu einer Autorenlesung in der Reihe Literaturszene Südhessen.

Tanja Gitta Sattler liest aus ihrem Romantikthriller Die Frau, die es nicht gibt. Norderstedt: BoD 2020.

Der Eintritt ist frei – Spenden sind erwünscht.

Zu dem Roman: Coole Schlitten, scharfe Outfits, Aperol Spritz und deftige Skandale – Livia Hengst ist on tour! Der schillernd heiße Vamp passt so gar nicht ins Bild der braven Grundschullehrerin. Rotzfrech rast sie von einem Abenteuer zum nächsten, hinterlässt Chaos, wo sie geht und steht. Dank Onkel Charlys Spezialtraining kann sie selbst den finstersten Gestalten die Leviten lesen und wird prompt zur Heldin gekürt. Urplötzlich jedoch sieht sie sich am Rande eines verhängnisvollen Abgrunds stehen, woraus ihr nicht bloß Liebe und Leidenschaft, sondern auch tödlicher Wahnsinn entgegengrinsen.

Tanja Gitta Sattler wurde 1970 in Bensheim geboren. Zwei Seelen in der Brust, die soziale und höchst kreative, sprüht die Dipl.-Sozialpädagogin, Sängerin und Flamencotänzerin vor pikantem Humor und Lebenslust, welche alle ihre Bücher durchtränken. Seien es prickelnd schöne Reisekurzgeschichten, schockierend deftige Abhandlungen über das Phänomen „Peinlich“, euphorische sowie kritische Einblicke in die Welt des Flamencos und des Showbiz‘ oder, last, but not least, der irrwitzige, actiongeladene Romantikthriller: „Die Frau, die es nicht gibt“. Spannung, Genuss und Kurzweil sind bei der Autorin Tanja Gitta Sattler garantiert! Tanja Sattler ist Mittglied der Kunstfreunde Bergstraße und der Interessengemeinschaft Bergsträßer Autorinnen und Autoren.

Bild: privat