Straßenbauarbeiten in der Rößlerstraße zwischen Dolivo- und Landwehrstraße

Teilen

Das Mobilitäts- und Tiefbauamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt wird in der Rößlerstraße zwischen Dolivo- und Landwehrstraße, die Asphaltdeckschicht in der Fahrbahn und die Entwässerungsrinnen erneuern. Die Arbeiten werden am 19. November 2024 beginnen und circa zwei Wochen in Anspruch nehmen.

Während der Bauarbeiten wird es zu folgenden Verkehrseinschränkungen kommen:

Im Baustellenbereich gilt für die Bauzeit eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Norden, stadtauswärts

Die Landwehrstraße ist für die Bauzeit im Kreuzungsbereich Rößlerstraße sowohl aus Westen, als auch von Osten kommend voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Umleitungen sind ausgeschildert

Die Baukosten betragen rund 121.000 Euro.