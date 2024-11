9. Darmstädter Nacht der spirituellen Lieder zugunsten des Malteser Hospizdienstes Darmstadt

Teilen

„Gemeinsam heilsam singen“ – dazu laden die SingleiterInnen Sonja Gerster, Elisabeth Hafermann, Andreas Kroitzsch, Jutta Weiß und Iris Zeuner ein, am Samstag, 16.November 2024, von 19.30 – 21.30 Uhr in die Stadtkirche Darmstadt, Kirchstraße 11.

Lebensbejahende Lieder aus aller Welt, deren eingängige Melodien leicht zu lernen sind und die von Hoffnung, Dankbarkeit und dem Wunsch nach Frieden sprechen, werden erklingen. Begleitet wird der gemeinsame Gesang von Gitarre, Klavier und Geige.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen zur Unterstützung der Arbeit des Malteser Hilfsdienstes Darmstadt, der an diesem Abend auch einen kurzen Einblick in seine Arbeit geben wird.