Spezialklinik Jugenheim: Patientenhochschule „Ein neues Hüftgelenk – was erwartet mich?“

Am 13. November 2024 lädt das OrthoCentrum Jugenheim OCJ – Spezialklinik für Mobilität alle Interessierten zu einer Patientenhochschule zum Thema „Ein neues Hüftgelenk – was erwartet mich?“ ein. Die Veranstaltung findet von 16 bis 18 Uhr im Konferenzraum Bergstraße der Klinik (Hauptstraße 30, 64342 Seeheim-Jugenheim) statt.

Oberärztin Heike Hennes informiert umfassend über den Ablauf, die Vorbereitungen und die Nachsorge bei Hüftgelenkoperationen und beantwortet Fragen der Teilnehmenden. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich genauer über Beschwerden im Hüftbereich oder mögliche Behandlungsoptionen informieren möchten.

Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Interessierte können sich per E-Mail an patientenhochschule@kreiskliniken-dadi.de anmelden und sollten dabei ihre Kontaktdaten angeben.

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg