37-Jähriger verletzt Polizeibeamte

Teilen

Ein 37 Jahre alter Mann muss sich nach einem Polizeieinsatz in der Nacht zum Sonntag (03.11.34) in Darmstadt unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten. Weil es zu einer Auseinandersetzung zwischen Gästen in einem Restaurant in der Gutenbergstraße gekommen sein soll, wurde die Polizei gegen 0.30 Uhr alarmiert. Dort angekommen, trafen die Beamten auf den 37 Jahre alten Mann, der auch nach derzeitigem Kenntnisstand bei der vorigen Auseinandersetzung involviert war. Der Mann wurde zunehmend aggressiv und ging nach derzeitigem Kenntnisstand auf einen der Polizisten los, schlug diesen und verletzte ihn hierbei. Während der darauffolgenden Festnahme leistete der 37-Jährige erheblichen Widerstand, bei der ein weiterer Polizeibeamter verletzt wurde. Der Tatverdächtige kam daraufhin ins Polizeigewahrsam. Zudem musste er auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.