Großer Medienflohmarkt der Stadtbibliothek Darmstadt

Am Samstag, 28. September 2024, veranstaltet die Stadtbibliothek der Wissenschaftsstadt Darmstadt von 10 bis 15 Uhr einen großen Medienflohmarkt am Eingang Altstadtanlage. Bei regnerischem Wetter findet der Flohmarkt in der Zeitschriftenabteilung der Stadtbibliothek statt.

Der Fundus umfasst Romane, Sach-, Kinder- und Hörbücher, Comics, DVDs, Blu-Rays, Zeitschriften und Musik-CDs für jede Altersgruppe. Neben den aussortierten Medien der Stadtbibliothek steht eine große Auswahl an gespendeten Büchern, CDs und DVDs zur Verfügung.

Die Stadtbibliothek bittet um eine freiwillige Spende ab einem Euro. Von den Einnahmen kann die Stadtbibliothek vielgefragte Titel oder Aktionen zur Leseförderung finanzieren.