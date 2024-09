Verabredung endet mit Schlägen – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Ein 49-jähriger Mann erhielt am Dienstagabend (17.09.24) von vier unbekannten Tätern in Darmstadt mehrere Schläge und Tritte. In der Bessunger Straße war der Mann gegen 20.45 Uhr verabredet, als die vier jungen Männer, aus bislang ungeklärten Gründen, auf ihn losgingen und ihn unter anderem mit einem Regenschirm schlugen. Danach flüchtete sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Alle vier werden zwischen 14 und 20 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Zwei Täter wären zwischen 1,60 bis 1,70 Meter groß gewesen und hätten dunkle Kleidung getragen. Etwa 1,80 bis 1,90 Meter und laut Zeugenaussagen westasiatisch aussehend sei ein weiterer Täter gewesen. Dieser habe eine dunkle Kappe und dunkle Jogginghose getragen. Der vierte Täter sei zwischen 1,70 bis 1,80 Metern groß und hätte eine braune Kappe und dunkle Kleidung übergezogen gehabt. Laut Zeugenaussagen hatte er ein nordafrikanisches Aussehen.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06151/969-0, beim Kommissariat 43 in Darmstadt zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen