Kreiskliniken werden kontinuierlich besser – Spezialklinik Jugenheim rezertifiziert nach der Norm ISO 9001

Die Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg sind wieder ein Stück besser geworden – und das weit über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus: Der TÜV Rheinland hat der Spezialklinik in Jugenheim die Zertifizierung nach der Norm ISO 9001:2015 erteilt und damit dokumentiert, dass der „stetige, kontinuierliche Verbesserungsprozess“, wie es Prof. Dr. Peter Schräder als Ärztlicher Leiter ausdrückt, erneut gelungen ist. Seit fünf Jahren lassen sich die Kreiskliniken bereits mit ihrem gesamten Leistungsspektrum zertifizieren. Immer mit dem Ziel, sich zu verbessern. Und mit Erfolg: Erst im Mai wurde das OrthoCentrum der Spezialklinik als EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung (EPZmax) zertifiziert. Ein absolutes Gütesiegel, das in Südhessen lediglich einer weiteren Klinik verliehen wurde. „Die Zertifizierungen sind eine freiwillige Sache, die viel Geld kostet“, erklärt Justina Bergmann, die bei den Kreiskliniken gemeinsam mit ihren Kollegen für das Qualitätsmanagement und Risikomanagement zuständig ist: „Dadurch haben wir aber einen besseren Überblick über die eigene Leistung.“ Durch eine neutrale Stelle von außen wird die eigene Leistung viel strenger überwacht und kontrolliert.

Dieser Überblick wird im Jahresturnus wiederholt: Nach der Erstzertifizierung, die im Falle der Spezialklinik im Jahr 2021 war, folgen zwei Überwachungsaudits und dann die sogenannte Rezertifizierung, die nun erteilt wurde. „Und in jedem Jahr sehen wir, ob wir uns verbessert haben“, erklärt Bergmann. Das Siegel des TÜVs dokumentiert: Es ist erneut gelungen, besser zu sein als es der Gesetzgeber fordert – und besser zu sein als vor einem Jahr. „Und das ist ganz im Sinne unseres Anspruchs und unserer Patienten“, sagt Kreisklinik-Geschäftsführer Christoph Dahmen.

Dabei kommt alles auf den Prüfstand, von der Putzfrau bis zur Betriebsleitung, vom Gefrierfach im Küchenkühlschrank bis hin zum Operations-Saal. Hygiene ist dabei nur ein Stichwort. Aber auch Arbeitsabläufe oder die Verbesserung von medizinischen Ergebnissen werden überwacht und überprüft. „Der TÜV schickt Auditoren, das sind beispielsweise Fachleute und Ärzte, die etwa schauen, ob wir richtig operieren, ob es Komplikationen gab oder ob wir genügend Desinfektionsmittel verbraucht haben“, erklärt Bergmann. Qualitätsziele sind aber auch die Verbesserung der postoperativen Beweglichkeit bei Patienten oder die Reduktion der posttraumatischen Schmerzen – also Dinge, die nicht nur den Aufenthalt in der Klinik und die Behandlung besser machen, sondern auch die Ergebnisse direkt am Patienten. „Das überprüft der TÜV etwa durch die Ergebnisse der Patientenbefragungen oder über die Dokumentation in Patientenakten“, sagt Bergmann. Aber auch außerhalb der Zertifizierungen leisten die Kreiskliniken einiges für die Patientenzufriedenheit, so gehören sie dem Clinotel-Krankenhaus-Verbund an, bei dem sich die Mitgliedshäuser ebenfalls austauschen und vergleichen, um in allen Bereichen stetig besser zu werden. Zudem sind die Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Mitglied im Aktionsbündnis Patientensicherheit, in dem die Mitglieder ein gemeinsames Ziel haben: die Sicherheit der Patienten zu verbessern.

„Die Zertifizierungen machen inzwischen viele Kliniken, aber eben nicht alle“, erklärt Justina Bergmann. „Für unser Team sind die Zertifizierungen Verpflichtung und Ansporn zugleich“, sagt Klinik-Geschäftsführerin Pelin Meyer, „denn wir alle wollen kontinuierlich besser werden, und es freut uns natürlich sehr, wenn wir das dann auch immer wieder mit einem Siegel bestätigt bekommen. Dann wird auch amtlich, was hier das gesamte Jahr über für unsere Patienten geleistet wird.“

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg