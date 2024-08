Teilen

Wegen Bauarbeiten in der Roßdörfer Straße in Darmstadt wird die Haltestelle „Beckstraße“ von Donnerstag (22.08.) bis einschließlich 23. August 2024 verlegt. Stadteinwärts halten die Busse der Linie L in Höhe der gegenüberliegenden Hausnummer 63. Die Halteposition in Richtung Lichtwiese ist nicht betroffen.