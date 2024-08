Teilen

Wegen einer Baustelle in der Kranichsteiner Straße in Darmstadt kann die Haltestelle „Kopernikusplatz“ stadteinwärts nicht angefahren werden. Die Busse der Linien H und K halten von Donnerstag (22.08.) bis einschließlich Freitag (23.08.24) in der Kranichsteiner Straße auf Höhe der Hausnummer 8. Die Halteposition in Richtung Kranichstein ist nicht betroffen.