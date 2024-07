Zwingenberg: Männer geraten in Streit – 34-Jähriger durch Messerstich verletzt

Teilen

Nach einem Vorfall im Bereich einer Unterkunft für Arbeiter im „Gartenfeld“ in der Nacht zum Freitag (12.07.24), gegen 1.30 Uhr in Zwingenberg, nahm die Polizei einen 40-jährigen Mann vorläufig fest. Aktuellen Ermittlungen zufolge kam es aus bislang nicht bekannten Gründen zu einem Streit zwischen dem 40-jährigen Bewohner und einem 34 Jahre alten Mann, bei dem auch ein Messer zum Einsatz kam. Der 34-Jährige wurde hierbei durch einen Stich am Rücken verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht aktuell nicht.

Bei beiden Männern wurden aufgrund des Verdachts auf Alkoholeinwirkung Blutentnahmen durchgeführt. Der 40-Jährige wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen