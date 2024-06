Linien 678, MO1, O, OR1, OR2: Haltestellen verlegt

Teilen

OBER-RAMSTADT – Wegen Bauarbeiten in der Darmstädter Straße fahren die Linien 678, MO1, O, OR1 und OR2 von Montag (24.06.) an bis einschließlich Sonntag (30.06.24) eine Umleitung.

Die Haltestellen „Roßdörfer Straße“, „Alicestraße“, „Rathaus“, „Alter Markt“, „Bahnhof“ sowie „Lidl-Markt“ entfallen in beide Fahrtrichtungen.

Ersatzhaltestellen befinden sich in der Nieder-Ramstädter-Straße in Höhe der Hausnummer 56, in der Leuschnerstraße in Höhe der Hausnummer 45, in der Baustraße in Höhe der Hausnummer 49 und 31 und in der Brückengasse in Höhe der Hausnummer 3 Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Für die Haltestellen „Bahnhof“ und „Lidl-Markt“ der Linie MO1 wird eine Ersatzhaltestelle in der Roßdörfer Straße in Höhe der Hausnummern 5 und 6 eingerichtet.

Quelle: HEAG mobilo GmbH