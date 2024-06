Teilen

In der Zeit vom 24. Juni bis 26. Juli 2024 werden in Darmstadt, jeweils zwischen 8 und 15.30 Uhr, im Heimstättenweg/ Einmündungsbereich Am Kaiserschlag Kanaluntersuchungen durchgeführt. Am Standort des Untersuchungsfahrzeuges ist die Zufahrt in die Straße Am Kaiserschlag gesperrt; die Umleitung wird ausgeschildert. Im Heimstättenweg ist mit einer Fahrbahneinschränkung zu rechnen, die geänderte Verkehrsführung wird ausgeschildert.